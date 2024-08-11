Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,219)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
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- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Где продать?
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