4 пфеннига 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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