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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1836 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1836 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,219)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1836 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1836 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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