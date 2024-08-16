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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 4 пфеннига Вильгельма IV - Ганновер

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4 пфеннига 1835-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 B 0 171836 B 0 71837 B 0 10
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