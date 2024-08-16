Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,219)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2443 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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