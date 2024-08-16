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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,219)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2443 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1835 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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