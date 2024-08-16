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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1835 B
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 талеров 1835
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1835 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1835 B
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835 A
Средняя цена 210 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Талер 1835 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
1/12 талера 1835 B
Средняя цена 100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/24 талера 1835 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/24 талера 1835 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1835 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1835 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835 B
Средняя цена 55 $
Продажи
0 20
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