Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 10 талеров 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2600 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (4)
  • Rauch (1)
  • Stack's (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2084 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Stack's - July 31, 2009
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Stack's - January 13, 2009
Ганновер 10 талеров 1835 B на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Монеты Ганновера 1835 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск