10 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2600 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность AU (2) XF (7) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) Сервис NGC (2)