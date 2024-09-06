Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2600 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2280 USD
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?
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