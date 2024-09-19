1 пфенниг 1835 года B "Тип 1835-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1835 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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