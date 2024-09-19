Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1835 года B "Тип 1835-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1835 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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