Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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