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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5721 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Leu (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1835 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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