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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/24 талера 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2012
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Reinhard Fischer - May 25, 2012
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1835 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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