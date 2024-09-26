Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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