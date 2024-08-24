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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1835 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1835 года - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 10 талеров 1835 года - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1835 года. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (4)
  • New York Sale (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Stack's (1)
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Stack's - July 29, 2008
Ганновер 10 талеров 1835 на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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