Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1835 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1835 года. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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