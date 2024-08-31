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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1835 года A "Тип 1834-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1835 года A "Тип 1834-1837" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1835 года A "Тип 1834-1837" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ганновер Талер 1835 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Ганновер Талер 1835 A на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1835 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1835 A на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1835 A на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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