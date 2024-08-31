Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1835 года A "Тип 1834-1837" (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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