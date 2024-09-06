2 пфеннига 1835 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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