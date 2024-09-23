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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/12 талера 1835 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,3 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1835 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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