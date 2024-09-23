Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,3 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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