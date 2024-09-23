1/12 талера 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1835 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность UNC (5) AU (4) XF (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)