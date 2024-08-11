Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1835
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2300 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 февраля 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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