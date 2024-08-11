Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 5 талеров 1835 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2300 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • Künker (8)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
985 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Stack's - April 14, 2005
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Stack's - April 14, 2005
Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Stack's - February 17, 2005
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Stack's - February 17, 2005
Продавец Stack's
Дата 17 февраля 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 5 талеров 1835 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Монеты Ганновера 1835 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 5 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск