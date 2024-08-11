5 талеров 1835 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1835 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2300 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

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