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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты 5 талеров Вильгельма IV - Ганновер

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5 талеров 1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 B 0 16
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