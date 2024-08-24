4 пфеннига 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

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