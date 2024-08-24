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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1837 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1837 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,219)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Ганновер 4 пфеннига 1837 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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