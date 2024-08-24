Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,219)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2037 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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