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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1833 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1833 года - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 10 талеров 1833 года - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1833 года. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2448 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
3777 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Stack's - July 31, 2009
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Stack's - July 31, 2009
Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1833 на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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