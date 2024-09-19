Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1833 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1833 года. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 31 июля 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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