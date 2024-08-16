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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1833
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1833 B
Средняя цена 950 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1833 A L
Средняя цена 100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
16 грошей 1833 A K
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2/3 талера 1833
Средняя цена 100 $
Продажи
1 93

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1833 C
Средняя цена 310 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833 A
Средняя цена 6 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1833 A Серебряные рудники Клаусталя
Средняя цена 280 $
Продажи
0 99
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