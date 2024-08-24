Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1833 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1833 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1833 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1833 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (6)
  • Rhenumis (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (2)
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе cgb.fr - September 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - January 15, 2008
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1833 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Монеты Ганновера 1833 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 2 1/2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск