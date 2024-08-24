Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1833 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1833 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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