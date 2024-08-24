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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1833 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1833 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1833 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Russiancoin за 350 RUB. Торги состоялись 11 января 2018.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Ганновер 1 пфенниг 1833 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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