1 пфенниг 1833 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Russiancoin за 350 RUB. Торги состоялись 11 января 2018.

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