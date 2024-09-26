Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1833 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: K
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
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- WAG (3)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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