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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1833 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: K

Аверс монеты - 16 грошей 1833 года A K - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1833 года A K - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (3)
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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