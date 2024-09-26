16 грошей 1833 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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