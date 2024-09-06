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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1833 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1833 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1833 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1833 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4345 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 250 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (7)
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1833 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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