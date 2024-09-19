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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1833 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1833 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1833 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4338 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 375 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Stephen Album - May 15, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Ганновер 2/3 талера 1833 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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