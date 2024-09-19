Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1833 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4338 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 375 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
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Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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