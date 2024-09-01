16 грошей 1833 года A. L (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. L. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 260 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

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