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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1833 года A. L (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: L

Аверс монеты - 16 грошей 1833 года A L - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1833 года A L - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. L. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 260 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (2)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность UNC
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1833 A на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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