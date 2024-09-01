Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1833 года A. L (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: L
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1833 года со знаком A. L. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1257 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 260 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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