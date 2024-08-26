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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1833 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1833 года A "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1833 года A "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1833 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1833 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1833 "Серебряные рудники Клаусталя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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