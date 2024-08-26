2/3 талера 1833 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1833 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

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