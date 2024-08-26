Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1833 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1833 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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