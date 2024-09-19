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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1833 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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