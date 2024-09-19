Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1833 года C (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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