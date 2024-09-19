Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1833 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1833
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (3)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Где продать?
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