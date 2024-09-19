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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1833 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1833 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1833 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
  • WAG (1)
Ганновер 1 пфенниг 1833 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1833 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1833 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1833 B на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1833 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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