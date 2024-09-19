Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 1/6 талера Вильгельма IV - Ганновер

type-coin
type-coin

1/6 талера 1834

Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 0 49
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Все ганноверские монеты ганноверские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск