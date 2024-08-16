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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1834 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1834 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1834 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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