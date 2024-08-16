Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1834 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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