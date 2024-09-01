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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1834 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
Талер 1834 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
16 грошей 1834 A K
Средняя цена 610 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
16 грошей 1834 A W
Средняя цена 90 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2/3 талера 1834 A
Средняя цена 460 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2/3 талера 1834 A
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2/3 талера 1834 A
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/6 талера 1834
Средняя цена 130 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1/12 талера 1834 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/24 талера 1834 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1834 C
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1834 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1834 A Серебряные рудники Клаусталя
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 4
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