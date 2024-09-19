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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1834 года C "Тип 1831-1834" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1834 года C "Тип 1831-1834" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1834 года C "Тип 1831-1834" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1834 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2004.

Сохранность
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  • Künker (1)
Ганновер 2 пфеннига 1834 C на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1834 C на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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