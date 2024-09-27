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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1834 года A "Тип 1831-1835" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года A "Тип 1831-1835" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1834 года A "Тип 1831-1835" - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: MONETA NOVA Frits A. Bodde e.K.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6065 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1834 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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