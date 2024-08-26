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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1834 года A. W (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: W

Аверс монеты - 16 грошей 1834 года A W - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1834 года A W - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. W. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 850 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF,
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Nihon - May 19, 2019
Продавец Nihon
Дата 19 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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