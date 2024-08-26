Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1834 года A. W (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: W
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. W. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 850 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
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Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF,
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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