16 грошей 1834 года A. W (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. W. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 850 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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