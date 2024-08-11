Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Westfälische (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск