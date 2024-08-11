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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1834 года A - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1834 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1834 A на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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