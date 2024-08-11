1 пфенниг 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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