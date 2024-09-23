Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1834 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4351 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
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- Künker (1)
- London Coin Galleries (1)
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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