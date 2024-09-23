2/3 талера 1834 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4351 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность XF (4)