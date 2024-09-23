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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1834 года A "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1834 года A "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1834 года A "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года "Серебряные рудники Клаусталя" со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4351 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • London Coin Galleries (1)
Ганновер 2/3 талера 1834 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4683 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
6073 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1834 A "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1834 "Серебряные рудники Клаусталя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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