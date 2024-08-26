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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1834 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1834 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/12 талера 1834 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,3 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1834 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1834 B на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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