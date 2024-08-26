Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1834 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,3 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1834 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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