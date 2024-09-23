Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1834 года A "Тип 1834-1835" (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2442 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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