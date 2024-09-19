2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (2) AU (4) XF (11) Сохранность (слабы) MS62 (2) Сервис NGC (2)