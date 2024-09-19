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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1370 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Spink - March 28, 2007
Продавец Spink
Дата 28 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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