Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
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Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
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Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
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Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
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Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
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Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
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Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
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Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
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Где продать?
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