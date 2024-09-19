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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1834 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1834 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
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  • InAsta (1)
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  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе InAsta - April 1, 2024
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1834 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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