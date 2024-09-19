Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1834 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1834 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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