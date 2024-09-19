1/24 талера 1834 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1834 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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