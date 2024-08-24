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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4350 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2900 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
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  • Möller (2)
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
2549 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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