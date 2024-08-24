2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4350 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2900 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность AU (4) XF (3)