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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1834 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Stephen Album - May 26, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1834 A на аукционе Spink - March 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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