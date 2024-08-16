Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1834 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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