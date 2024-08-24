Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1834 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1834 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Где продать?
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