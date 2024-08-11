16 грошей 1834 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4352 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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