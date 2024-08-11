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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1834 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: K

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4352 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (3)
  • Spink (1)
  • WAG (1)
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
869 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1834 A на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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