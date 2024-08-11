Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1834 года A. K (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: K
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1834 года со знаком A. K. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4352 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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