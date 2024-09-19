Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1837 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
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- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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