Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1837 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1837 A на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Монеты Ганновера 1837 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск