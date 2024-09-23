Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1831 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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