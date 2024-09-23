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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1831 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1831 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1831 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1831 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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