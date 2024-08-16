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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1831 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1831 C
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1831
Средняя цена 130 $
Продажи
0 54

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1831 C
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1831 C
Средняя цена 110 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1831 C
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7
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