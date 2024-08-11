Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 175 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- InAsta (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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