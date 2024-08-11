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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 175 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
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  • InAsta (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1831 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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