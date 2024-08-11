1 пфенниг 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 175 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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