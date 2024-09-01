Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Дукат 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал Дукат
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1831 года со знаком C. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4877 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
2484 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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