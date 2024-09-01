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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Дукат 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - Дукат 1831 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - Дукат 1831 года C - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Дукат 1831 года со знаком C. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4877 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Ганновер Дукат 1831 C на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
2484 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Ганновер Дукат 1831 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
5563 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Ганновер Дукат 1831 C на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Дукат 1831 C на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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