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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Золотые монеты Дукат Вильгельма IV - Ганновер

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Дукат 1831

Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 C 0 4
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