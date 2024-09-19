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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (8)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1831 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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