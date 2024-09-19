Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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