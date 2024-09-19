2 пфеннига 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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