Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1831 года C - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,74 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Numis Poland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность VF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1831 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Вильгельма IV Монеты Ганновера 1831 года Все ганноверские монеты ганноверские медные монеты ганноверские монеты номиналом 4 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск