Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1831 года C (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,74 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1831 года со знаком C. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Numis Poland (1)
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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